ربة منزل تطلب خلع زوجها في زنانيري: «مش عايزنا نصيّف»

بجانب معتم من جوانب محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة جلست سيدة ثلاثينية وبرفقتها طفلين مازالا في عمر الزهور تنتظر خروج الحاجب لينادى علي رقم دعواها التى تقدمت بها لخلع زوجها وتحمل رقم "5842" لسنة 2024.

وقالت هند.ح، لـ"الدستور": برغم المشاكل الكثيرة التى مررت بها خلال حياتي الزوجية إلا أنى لم أتخيل لحظة بأنها ستنتهي داخل أروقة محاكم الأسرة، فمنذ زواجى الذى مر عليه 10 سنوات كاملة وأنا أعاني معاناه شديدة مع زوج بخيل للغاية ولن يحب في هذا الكون سوا نفسه فقط، حاولت مرارا وتكرارا تغيير شخصيته لكن بلا جدوى كل محاولاتى معه باءت بالفشل".

واستكملت الزوجة الملكومة حديثها: "لجأت للعمل عاملة نظافة في إحدى الشركات العقارية بعد زواجنا بشهرين، حتى أنفق علي نفسي وأستطع شراء ما يحلو لي وذلك بعد مشاكل نشبت بيننا لامتناعه عن الإنفاق عن المنزل وتناوله جميع الوجبات خارج المنزل حتي لا اشاركه فيهم وبعد تركى منزل الزوجية اقترح علي الأهل البحث عن عمل بدلا من اللجوء للطلاق.

ومنذ ذلك اللحظة وانا اعمل وعملت في أكثر من مكان لتحسين دخلي وبرغم تعبي واجتهادى إلا أن إنفاقي علي المنزل أصبح امر ملزمة به بجانب متطلبات دراسة اولادى.

واستكملت هند حديثها: في يناير الماضي، فوجئنا بسفره لمدينة شرم الشيخ للتنزهه مع أصدقائه لمدة 4 أيام دون علمنا، وعندما طلبنا منه الذهاب للمصيف وعدنا بالذهاب في إجازة عيد الفطر الماضي وأوهمني بأنه قام بحجز شالية بالعين السخنة وطلب مني 6 آلاف جنيه قيمة الإقامة في الشالية وقمت باعطاءه المبلغ في منتصف رمضان الماضى.

وقبل السفر بساعات اختفي تماما واتصلت به أكثر من مرة وهاتفه مغلق لدرجة أنني تخيلت أن مكروهًا أصابه، وتوجهت لعمل محضر بتغيبه في قسم الشرطة وبعد ٣ أيام فوجئت بأنه برفقة أصدقائه في العين السخنة: “أصابتنى حالة من الحزن الشديد انا وابنائى وعندما عاد من السفر تشاجرت معه وطلبت منه المبلغ الذي أخذه مني، فلم أجد منه سوا معاملة سيئة وتعدى علي بالضرب المبرح أنا واطفالي وطردنا من منزل الزوجية، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لخلعه لاستحاله المعيشة معه”.