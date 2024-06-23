الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز

أستاذ علاقات دولية: وقف إطلاق النار يعنى ملاحقة نتنياهو جنائيًا

جريدة الدستور

كشف الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، عن إمكانية وجود مفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد التطورات الأخيرة في الأحداث.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سي، إنه لا يمكن أن كون هناك مفاوضات بين نتنياهو والفصائل الفلسطينية لأن نتنياهو لم يحقق أهدافه بعد التي أعلنها منذ اليوم الأول للحرب على غزة.

وأوضح أن نتنياهو لم يرجع بالمحتحزين بعد، أو رجع برأس قائد حماس في غزة، أو قضي على حركة حماس كما كان يريد أو أعلن من قبل، لافتًا إلى أن وقف الحرب يعني ملاحقة نتنياهو جنائيًا، وهو ما لم يوافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، مشيرة إلى أن 69% من المباني المدرسية التي كان يذهب إليها النازحون في غزة تعرضت للقصف وتضررت بشكل مباشر.

ومن جانبه قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحسد عليه بالمرة، حيث إن فقدان المناعة أصبح خطرًا يهدد الكثير من الفلسطينيين، فلم تعد أجسامهم مقاومة للأمراض بسبب سوء التغذية.

ونوه عبر مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، أن 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية، خاصة الأطفال ما بين 2 و5 سنوات مشيرًا إلى أن ما يدخل لقطاع غزة من مساعدات إنسانية لا يتعدى نسبة الـ10%، مطالبًا بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة والمجاعة التي باتت تهدد كل من في القطاع، خاصة في مناطق الشمال.

غزة نتنياهو الفصائل الفلسطينية هدنه وقف إطلاق نار

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