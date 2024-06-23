الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز

منى عبدالغني تحيي ذكرى رحيل أبو العينين شعيشع كروان التلاوة

منى عبدالغني
منى عبدالغني

أحيت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، الذكرى الثالثة عشر لرحيل الشيخ القارئ أبو العينين شعيشع، والتي توافق اليوم.

وقالت منى عبدالغني خلال حلقة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن اليوم يوافق الذكرى الثالثة عشر لوفاة كروان التلاوة الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء والذي كان حلمه أن يكون من أشهر القراء في مصر وبالفعل حقق ذلك ولكن ليس في مصر فقط بل بالعالم العربي أجمع.

تعرضه لأزمة صحية ببداية الستينات

وأضافت أن "شعيشع"، بدأ في قراءة القرآن الكريم وهو في سن الحادية عشر، مشيرة إلى أنه خاض تجربة مرضية أليمة في بداية الستينات بعد أن أصيب في صوته واعتزل التلاوة لفترة وهذا من أصعب الأشياء التي تعرض لها أن يحرم من تلاوة القرآن الكريم.

وتابعت، أنه بعد شفائه تولى قراءة القرآن الكريم في مسجد عمر مكرم وساهم في إنشاء نقابة للقراء. 

       

منى عبدالغني أبو العينين شعيشع الذكرى كروان التلاوة أزمة صحية

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