أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

صرفت النيابة العامة بالشيخ زايد زوجة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بكرة القدم بالأهلي من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالها في اتهام زوجها بالتعدي على مشرف أمن داخل مول بالشيخ زايد، لتعرضها للمعاكسة في السينما.

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما، كما قال اللاعب لأفراد الأمن وتبين من مراجعة الكاميرات أن زوجة "إمام عاشور" دخلت إلى السينما في العرض من 3 - 5 فجرًا وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

حول تعرضها للمعاكسة أو التحرش داخل القاعة قال أفراد الأمن إنها لم تبلغ أيا من أفراد الأمن، سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد إمام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع أفراد الأمن متهمًا إياهم بأنهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

إمام عاشور اقتحم المول رفقة 15 شخصًا

واستمعت النيابة لأقوال عبد الله، مشرف الأمن المجني عليه، الذي قال إنه أثناء توقفه في مكان عمله أمس الساعة السابعة صباحًا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتان نزل منهما حوالي ١٠لـ ١٥ شخصا واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن، خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت، فلم يجبه واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه أفراد الأمن.

أضاف مشرف الأمن المجني عليه أمام أحمد سامي، وكيل أول نيابة الشيخ زايد أنه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل، قائلا: "فيه إيه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه إمام عاشور بوابل من السباب والألفاظ البذيئة، قائلا:"مراتي اتعاكست وانتوا....".

وقال مشرف الأمن المجني عليه إنه عندما دخل إلى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فأسقطه إمام عاشور على الأرض ففقد الوعي ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب إذا كان هو أم شاركه آخرون ممن يرافقونه.

واتّهم مشرف الأمن إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرًا طبيًا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات، حيث أصيب بكدمة في الرجل.

خناقة إمام عاشور في الشيخ زايد

ووقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر الموجدون في المول على طرفي المشاجرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، على الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم زوجته أثناء وجودهم في المول.

عاكسوا مراتي

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي كان موجودا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهما مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لموقع البلاغ، حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد.