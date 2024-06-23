الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شعبة الأدوية: رصدنا مواقع "أونلاين" لبيع أدوية السكر كأدوية تخسيس وسيتم غلقها

الأدوية
الأدوية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إن تحذير منظمة الصحة العالمية من استخدام أدوية السكر وبيعها كأدوية تخسيس،  وخاصة في أوروبا وأمريكا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، إن ظاهرة الأدوية المغشوشة في العالم كله وليس في مصر فقط.

وأضاف أن هذه الأدوية تباع عن طريق الأونلاين وليس عن طريق الصيدليات المرخصة، مشددا على أن الحصول على أدوية السكر يكون عن طريق الصيدليات المرخصة فقط.

وتابع: "هناك رقابة من الداخلية وشعبة الأدوية وجهاز حماية المستهلك، وتم رصد بعض المواقع قبل إجازة العيد، لبيع الأدوية وسيكون هناك تتبع لها وغلقها في القريب العاجل".

شعبة الأدوية أدوية السكر أدوية التخسيس الداخلية مواقع أونلاين

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