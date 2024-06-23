إيرادات أفلام عيد الأضحى 2024 حتى الآن

شهد موسم عيد الأضحى 2024 المنقضي منافسة قوية بين نجوم الصف الأول، بطرح أربع أفلام منوعة بين الكوميدي والأكشن والتراجيدي، كما شهد شباك التذاكر إيرادات قياسية للأفلام المطروحة منذ أيام، ويرصد الدستور خلال التقرير التالي إيرادات أفلام عيد الأضحى حتى الآن.

أفلام عيد الأضحى 2024.. ولاد رزق 3

استطاع فيلم ولاد رزق 3 أن يتصدر قائمة أفلام عيد الأضحى بشباك التذاكر، حيث حصد إيرادات تخطت 6 ملايين ونصف دولار أمريكي كمجمل منذ طرحه، وبلغت إيرادات أمس فقط 10 ملايين و90 ألفًا و327 جنيهًا، ليحتل المركز الأول عن جدارة.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أفلام عيد الأضحى 2024.. اللعب مع العيال

جاء فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد أمام في الترتيب الثاني بقائمة أفلام عيد الأضحى، محققا إيرادات وصلت لـ20 مليونا و685 ألف جنيه، في 10 أيام عرض، وحقق أمس فقط مليون ونصف جنيه.

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أفلام عيد الأضحى 2024.. عصابة الماكس

يأتي فيلم عصابة الماكس في المركز الثالث بقائمة أفلام عيد الأضحى، وذلك لحصده ايرادات تصل لـ10 ملايين و511 ألف جنيه، وحقق أمس فقط مليون و15 ألف جنيه.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبوالسعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق.

أفلام عيد الأضحى 2024.. أهل الكهف

أما فيلم أهل الكهف فتذيل قائمة أفلام عيد الأضحى، محققا إيرادات بلغت 6 ملايين و610 آلاف جنيه خلال 10 أيام من عرضه، وحصد 650 ألف جنيه أمس فقط.

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.