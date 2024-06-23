شركات السياحة: "السمسار" هو المتهم الرئيسي في وقوع كارثة الحج

قال المهندس احمد سيد عبد الجواد عضو غرفة شركات السياحة، إننا طالبنا قبل بدء موسم الحج بإيقاف الباركود لوجود مجموعات تأخذ الباركود ولكن تم الرفض الطلب لتأثيرة السلبي على السفر من السعودية، موضحا أن النسب الأكبر من الحجاج المتوفين هذا العام خلال موسم الحج نظم مجموعة من السماسرة رحلات لهم وإيهامهم أنهم سيحجوا ولن يحدث لهم شئ.

وأضاف عبد الجواد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك عدد من الأفراد سافروا خلال موسم الحج العام الماضي بتأشيرات زيارة وعادوا دون أن يحدث لهم شئ مما طمع العديد من السماسرة بتنفيذ هذه الرحلات للحج بتاشيرات متعددة سواء تأشيرات زيارة أو شخصية، موضحا أن أي شركة سياحة ساعدتهم في ذلك تتحمل كافة العقوبات التي تقع عليها من إلغاء تراخيص أو غرامات ولكن ليست هي المتهم الرئيسي بل المتهم الرئيسي هو السمسار الذي بالمناسبة هو جار هؤلاء المواطنين البسطاء، أو أحد معارفهم، والذي قام بالنصب عليهم وإعطائهم صور مغايرة عن الواقع داخل المملكة العربية السعودية ولم يجدوها، وعندما وقعت الكارثة بالمشاعر المقدسة اختفى عن أعيانهم ولم يستطيعوا الوصول إليهم بعد أن أغلقوا هواتفهم خوفا من المسائلة فيجب القبض عليهم ومحاربتهم.

98% من الحجاج الذين توفوا بالأراضي السعودية وفدوا بتأشيرات شخصية

وأوضح عبد الجواد أن 98% من الحجاج المصريين الذي توفوا داخل الأراضي السعودية قد دخلوا بتأشيرات شخصية، مطالبا من السلطات السعودية بتعديل إصدار التأشيرة الشخصية ووضع ضوابط لها؛ لتقنين السفر من خلالها، وأن تقوم وزارة الداخلية بالقبض عن هؤلاء السماسرة والكيانات غير الشرعية من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلاناتهم وأرقام هواتفهم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحايهم.