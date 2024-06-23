محمد شرارة ونهى كمال يعزفان أشهر الأعمال الكلاسيكية بالأوبرا.. الثلاثاء

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية كلاسيكية للفيولينه والبيانو يحييها عازف الفيولينه محمد شرارة بمصاحبة عازفة البيانو نهى كمال، في الثامنة والنصف مساء بعد غد الثلاثاء الموافق ٢٥ يونيو على المسرح الصغير .

أشهر الأعمال الكلاسيكية بالأوبرا

يتضمن البرنامج باقة مختارة من الأعمال الكلاسيكية لأشهر المؤلفين الموسيقيين العالميين منهم موتسارت ، كرايسلر ، برامز ، باجنيني وايزايي .

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

ـ تُفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

محمد شرارة

يذكر أن محمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية عريقة فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار. تعرف الجمهور إلى شرارة الابن للمرة الأولى عازفاً ماهراً على آلة الفيولينة ثم اتجه للقيادة منذ ثلاث سنوات، عقب فترة تأهيل عبر ورش لفن القيادة الموسيقية في مصر وروسيا وسويسرا .