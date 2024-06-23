عطل مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الفيوم، برئاسة محمد عبد الجليل، مساء الثلاثاء، انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ابشواي.

عطل مفاجئ

وجاء في بيان الشركة أنّ كسرًا مفاجئًا في خط مياه 400 مم اسبستوس بقرية الخالدية بمركز إبشواي بالفيوم، الأمر الذي تسبب في انقطاع المياه عن بعض قرى المركز، ما تسبب عطل محطة مياه الشرب بمركز ابشواي في انقطاع المياه عن بعض قرى المركز وهى قرية الخالدية وتوابعها وقرية ابوشنب وتوابعها، وقرية الجيلاني وتوابعها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أنّ فريق من الصيانة يعمل الآن على إصلاح العُطل بأقصى سرعة، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعًا.

أشار المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنّ الشركة ستوفر سيارات مياه شرب نظيفة لمن يطلبها بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

ولفت المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّه يجرى العمل الآن، على قدم وساق لإصلاح العُطل المفاجئ، والذي أثر على إمدادات مياه الشرب.

عقد د.أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا طارئًا، صباح اليوم مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة مشكلة انقطاعات وضعف ضغوط مياه الشرب بعدد من المناطق، والإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لحل هذه المشكلات وضمان وصول المياه لجميع المواطنين، في ظل هذه الموجة الحارة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك بحضور د.محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وسيد سلطان عضو مجلس النواب، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد صابر مدير عام الصيانة والتشغيل بشركة الكهرباء وحسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.