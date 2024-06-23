الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

الزمالك
الزمالك

أبلغ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.

تلقى لاعبو الفريق رسالة على الجروب الخاص بفريق الكرة من إدارة الزمالك بأن هناك قرارا نهائيا من جانب الإدارة بعدم خوض اللقاء.

ويعقد مسئولو الزمالك جلسة في الساعات الجارية بمنزل حسين لبيب رئيس النادي وسيصدر بعدها النادي بيانًا رسميًا فيما يتعلق باللقاء وخطوات النادي التصعيدية في الفترة المقبلة.

وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي للزمالك، تمسّك إدارة الأبيض بموقفها المعلن خلال الأيام القليلة الماضية حتى آخر لحظة.

قال سالم إن الزمالك موقفه واضح بأنه لن يخوض أي مباريات جديدة؛ حتى استكمال مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري.

أضاف: الزمالك ليس خارج المنافسة على بطولة الدوري كما يقال، ونحن نرفض هذه النغمة بشكل تام، وأشار إلى ضرورة احترام النادي وجماهيره.

وتابع: “الزمالك فريق كبير ومطالبنا مشروعة، والأهلي ليس طرفاً في الأزمة”، مطالبا بضرورة وضع جدول مباريات طبيعي مثل جميع بلاد العالم.

وواصل: "التفاوت الذي يحدث في بطولة الدوري لا يتواجد في أي مسابقة بالعالم، نريد لعب المؤجلات بنفس ترتيبها، ونسأل لماذا لا تلعب بنفس الترتيب الموضوع منذ البداية".

وأتم حديثه: "ننوي التقدم بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم عضو مجلس الرابطة بعد الإساءة لنادي الزمالك، فهو انحرف في حديثه بشكل غير محايد ضد الزمالك مثل أي مشجع، وليس بصفته كمسؤول، ونحن نرفض حديثه جملة وتفصيلاً".

وكشف د. محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة حسام عبد المجيد لاعب الأبيض، التي تعرض لها خلال مباراة فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

قال “أسامة” إن حسام عبد المجيد شعر بثقل في العضلة الخلفية، لكن حالته جيدة واستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة.

الاهلى بطوله الدورى الدوري إدارة الزمالك حسين لبيب

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