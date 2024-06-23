الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. اتحاد العاصمة يصدم الأهلى ويعلن بيع زين الدين بلعيد

زين الدين بلعيد
زين الدين بلعيد

أعلن اتحاد العاصمة الجزائري، الأحد، الموافقة على بيع لاعبه زين الدين بلعيد، بشكل رسمي إلى نادي سانت تروند البلجيكي.

كان الأهلي قد أظهر اهتمامًا وقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع قائد اتحاد العاصمة البالغ من العمر 25 عامًا.

ونشر نادي اتحاد العاصمة بيانًا عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: "اجتمع ظهر اليوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، السيد عثمان سحبان، مع الأمين العام للنادي سيدعلي يحياوي والمدير الرياضي السيد بلال دزيري والمنسق الرياضي السيد حمزة كودري وقائد الفريق زين الدين بلعيد وتم مناقشة وجهة اللاعب المستقبلية".

وأضاف:"إدارة الفريق اتفقت في الأخير على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب وبشكل يحفظ حقوق النادي، وخلص الاتفاق في الأخير على تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت تروند البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه".

واختتم: "تشكر إدارة اتحاد العاصمة كل الأندية التي رغبت في ضم قائد النادي، كما تتمنى حظا أوفر لبلعيد وكل النجاح مستقبلا في وجهته الجديدة".

اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد بلعيد الاهلى سانت تروند

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