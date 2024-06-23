الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نموذج امتحان الألماني ثانوية عامة 2023.. المراجعة النهائية الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024

قبل امتحان الألماني الثانوية العامة 2024 يبحث طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي عن نموذج امتحان الألماني ثانوية عامة 2023 عبر موقع وزارة التربية التعليم الرسمي، حيث يتخذه طلاب الثانوية العامة 2024 كـ مراجعة نهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية الألماني 2024.

نموذج امتحان الالماني ثانوية عامة 2024 اللغة الاجنبية الثانية

ننشر نموذج امتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي 2023 لطلاب الثانوية العامة 2024 وفقا لـ موقع وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 كالتالي:

 

 

نموذج امتحان الالماني 2023
نموذج امتحان الالماني 2023
نموذج امتحان الالماني 2023
نموذج امتحان الالماني 2023
نموذج امتحان الالماني 2023
نموذج امتحان الالماني 2023
نموذج امتحان الالماني 2023
نموذج امتحان الالماني 2023
نموذج امتحان الالماني 2023
نموذج امتحان الالماني 2023
نموذج امتحان الالماني 2023
نموذج امتحان الالماني 2023

 

المراجعة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة 2024

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 2024

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 2024

وتأتي توزيع درجات الثانوية العامة 2024 على هذا النحو:

مادة اللغات الأجنبية الثانية

المجموع الكلي: 40 درجة

الأسئلة المقالية: سؤالان

الاختيار من متعدد: 29 سؤالًا

إجمالي عدد الأسئلة: 31 سؤالًا

مواد اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية)

سيتم توزيع درجات اللغات الأجنبية الثانية وفقًا للمعايير نفسها، مع تفاصيل محددة لكل لغة.

 

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