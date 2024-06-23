الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بيدافع عن أخوه".. تحقيقات النيابة فى قتل سائق بكفر العلو

جثة
جثة

"تدخل لنصرة شقيقه في مشاجرة فخرج جثة هامدة"، تفاصيل مأساوية كشفت عنها تحقيقات نيابة حلوان في واقعة مقتل سائق في مشاجرة بمنطقة كفر العلو بحلوان.

مناظرة النيابة: تهشم بالرأس

وكشفت مناظرة النيابة عن أن الجثة لذكر أصيب بكسر وتهشم في الجمجمة نتيجة التعدي عليها بأداة صلبة- حجر- فسقط مصابًا بنزيف دموي داخلي، مما أسفر عن وفاته عقب نقله للمستشفى.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المجني عليه علم بتشاجر شقيقه مع نسايبه، فتوجه لمنزله محاولًا الدفاع عنه، لكنه تلقى ضربة مميتة في الرأس أسقطته على الأرض. 

تفاصيل الحادث

شهدت منطقة العزبة القبلية بـحلوان جريمة بشعة بعدما تعرض سائق للقتل خلال مشاجرة مع نسايب شقيقه، ليضربه أحد الأشخاص بحجر فوق رأسه ويتوفي متأثرًا بإصابته.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفاده نشوب مشاجرة ومقتل شخص.

بالانتقال والفحص تبين مقتل سائق يدعي أشرف عبود، على يد آخرين خلال مشاجرة مع شقيق المجني عليه، عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث حلوان من القبض على 5 أشخاص من طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

حلوان جثة هامدة سائق كفر العلو

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