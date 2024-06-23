الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكمة الله بوجود الفقراء والضعفاء بيننا؟ عبدالمعز يوضح

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، ماأغلق بابه في باب المحتاج، مشددا على ضرورة أن نساعد الفقراء والضعفاء بيننا.

وأضاف خلال برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة دي إم سي، أن الله خلق الدنيا حتى يوم القيامة، بهذا النسق، مرددا: "مفيش يوم هيجي والناس كلها هتبقى مؤمنة أو الناس كلها هتبقى غنية".

وتابع: "سيظل الوضع هكذا بين الغنى والفقر والشر والخير، وبهذا يختبر الله من عباده المؤمنين الذين زاد عليهم رزقهم، هل سيؤدون ماعليهم من نفقات، ويختبر من قدر عليه رزقه، هل سيتعفف أم لا".

واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: "حديث أبي سعيد الخدري  قال: بينما نحن في سفر مع النبي ﷺ إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله ﷺ: من كان معه فضل ظهر فليَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم".

وأكد رمضان عبدالمعز، أن الدين هَم في الليل ومذلة في النهار، وعلى من معه زائد عن حاجته سد الدين عن إخوانه، مرددا: "عايزين ترجعلنا البركة والطمأنينة، لازم نبص لإخواننا الضعفاء المساكين، اللي عنده ملابس زائدة عن حاجته يطلعها، فالله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه".

الفقراء الضعفاء رمضان عبد المعز برنامح لعلهم يفقهون أدب الفقراء

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