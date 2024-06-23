حقيقة سرقة أجانب محل ملابس فى فيصل

كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على "منصات التواصل" يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بالجيزة.

فى إطار تداول مقطع فيديو على عدد من الحسابات عبر "تيك توك" يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بالجيزة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن مقطع الفيديو المشار إليه هو عبارة عن مشهد تمثيلى تم تصويره بمدينة كالي بكولومبيا بغرض الترفيه وبتاريخ 5 الجارى حذرت الأجهزة الأمنية بتلك الدولة مواطنيها وصناع المحتوى من نشر مثل تلك المقاطع لإثارتها مشاعر القلق.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.