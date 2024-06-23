الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة سرقة أجانب محل ملابس فى فيصل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على "منصات التواصل" يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بالجيزة.

 فى إطار تداول مقطع فيديو على عدد من الحسابات عبر "تيك توك" يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بالجيزة.

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بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن مقطع الفيديو المشار إليه هو عبارة عن مشهد تمثيلى تم تصويره بمدينة كالي بكولومبيا بغرض الترفيه وبتاريخ 5 الجارى حذرت الأجهزة الأمنية بتلك الدولة مواطنيها وصناع المحتوى من نشر مثل تلك المقاطع لإثارتها مشاعر القلق.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.

فيديو سرقة محل ملابس مشهد تمثيلى كولومبيا تيك توك

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