إذاعة الاحتلال: حزب الله يستهدف أهدافًا أمنية بعيدة عن الحدود

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن حزب الله نفذ 3 هجمات بالمسيّرات على إصبع الجليل والجليل الأعلى والأسفل منذ الصباح.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية، إن مسيّرة حزب الله التي سقطت في "أييلت هشاحر" في الشمال أصابت مقر سكن الجنود.

وأكدت أن مسيّرة حزب الله التي اعترضت قرب "مسغاف" كانت تستهدف منشأة استراتيجية إسرائيلية، موضحة أن حزب الله يستهدف أهدافًا أمنية بعيدة عن الحدود.

على جانب آخر، كشفت مصادر داخل مطار بيروت الرئيسي لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن حزب الله يخزن كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في المطار.

وفقا لمصادر الصحيفة، يتضمن المخزون صواريخ "فلق" المدفعية غير الموجهة، وصواريخ "فاتح-110" قصيرة المدى، وصواريخ باليستية متنقلة على الطرق، وصواريخ "M-600" بمدى يتراوح بين 150 إلى 200 ميل.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تخزين صواريخ "AT-14 كورنيت" الموجهة بالليزر المضادة للدبابات، وكميات هائلة من صواريخ "بركان" قصيرة المدى، والمتفجرات من نوع "RDX"، وهي مسحوق أبيض سام يُعرف أيضًا باسم "سايكلونايت" أو "هيكساجون".

وأثارت هذه المعلومات المخاوف من أن مطار رفيق الحريري، الذي يقع على بعد أربعة أميال فقط من وسط المدينة، قد يصبح هدفا عسكريا رئيسيا.