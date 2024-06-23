الشوط الأول.. الإسماعيلى يتقدم على مودرن فيوتشر بهدف صاروخى لمروان حمدى

انتهى الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلي المقامة باستاد السلام في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل بتقدم الإسماعيلي بهدف سجله مروان حمدي في الدقيقة 14.

بداية الشوط الأول كانت مثيرة وبعد مرور 42 ثانية فقط مرر محمود شعبان كرة عرضية قابلها عبدالكبير الوادي بتسديدة مباشرة لكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي تألق في إبعاد الكرة إلى ركنية، وبعد سبع دقائق تعرض محمود شعبان الظهير الأيمن لمودرن فيوتشر للإصابة ولعب باسم علي بدلًا منه.

في الدقيقة 14 ومن أول هجمة للإسماعيلي مرر نادر فرج الكرة إلى مروان حمدي على حدود منطقة الجزاء فهيأها لنفسه وسددها قذيفة بيسراه سكنت على يسار محمود جنش لتعلن عن الهدف الأول للدراويش.

بعد الهدف دانت السيطرة لمودرن فيوتشر وفي الدقيقة 31 وصلت الكرة لعبدالكبير الوادي داخل منطقة الجزاء مررها عرضية أرضية واصطدمت بيد محمد دسوقي واحتسب الحكم ركلة جزاء ثم تراجع عنها بعد العودة لتقنية الفيديو.

في الدقيقة 33 أجرى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، تغييرين بنزول الحارس أحمد عادل عبدالمنعم بدلًا من محمد فوزي المصاب وعصام صبحي بدلًا من محمد بيومي.

في الدقيقة 43 أهدر أرنولد إيبا فرصة من انفراد تام بالحارس أحمد عادل عبدالمنعم الذي خرج من مرماه في توقيت مناسب أبعد الكرة، واحتسب الحكم محمود الدسوقي ست دقائق وقتًا بدل ضائع حصل خلالها مروان حمدي لاعب الإسماعيلي على إنذار لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد.

بدأ مودرن فيوتشر الشوط الأول بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمى، ومحمود شعبان وعلي الفيل ومحمد ربيعة وجوزيف جوناثان في الدفاع، وغنام محمد وأحمد كباكا وكجالي درامي في الوسط، ومحمد فاروق وعبدالكبير الوادي وأرنولد إيبا في الهجوم.

وبدأ الإسماعيلي الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد فوزي في حراسة المرمى، ومحمد بيومي ومحمد دسوقي وعماد حمدي وعبدالكريم مصطفى في الدفاع، وإيريك تراوري ومحمد مخلوف ومروان حمدي في الوسط، وعبدالرحمن الدح ونادر فرح وخالد النبريص في الهجوم.