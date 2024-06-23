محكمة إيرانية تلغى حكم الإعدام بحق مغنى راب شهير.. ما القصة؟

قال محامي مغني الراب توماج صالحي إن المحكمة العليا في إيران ألغت حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب توماج صالحي.

ويأتي هذا القرار في منتصف حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لكن يبدو أنه لا علاقة له بالمناقشات العامة الجارية حول الاتجاه المستقبلي لإيران، بما في ذلك حقوق المرأة في عدم ارتداء الحجاب إذا رغبت في ذلك، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

إعادة المحاكمة

وقال أمير ريسيان، محامي مغني الراب، في منشور على موقع X: “تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق صالحي”، مضيفاً أن المحكمة العليا أمرت بإعادة المحاكمة.

وقال رايسيان في ذلك الوقت إن محكمة إيرانية حكمت على صالحي بالإعدام في أبريل الماضي بتهمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها بالإعدام.

وقال المحامي إن مغني الراب أدين أيضا بتهم “المساعدة في إثارة الفتنة والتجمع والتواطؤ والدعاية ضد الدولة والدعوة إلى أعمال الشغب”.

وألقي القبض علي صالحي (33 عاما) في أكتوبر 2022 بعد دعمه العلني للمظاهرات التي اندلعت قبل شهر بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، وكان عدد من المشاهير الغربيين الذين جمعهم مؤشر الرقابة، بما في ذلك الكاتبة مارغريت أتوود، وفرقة كولدبلاي والمغني ستينغ، قد طالبوا بإطلاق سراحه.

بعد اعتقاله، أمضى صالحي سنة و21 يوما في السجن، منها 252 يوما في الحبس الانفرادي، وبعد إطلاق سراحه بكفالة، وصف تعرضه "للتعذيب الشديد" خلال فترة وجوده في السجن، وتم اعتقاله مرة أخرى بعد أسبوعين، في ديسمبر2023، ووجهت إليه تهمة "الإفساد في الأرض".

وقد اعترضت بعض السلطات الإيرانية على الشروط الدقيقة لحكم الإعدام، وقالت إن المحكمة العليا أضافت وقت صدور الحكم أنه يستحق الرأفة بسبب صغر سنه، وربما لا يزال يواجه عقوبة السجن لفترة طويلة.

وقال مؤشر الرقابة ومؤسسة حقوق الإنسان والفريق القانوني الدولي لصالحي في دوتي ستريت تشامبرز: “في حين أن قرار المحكمة العليا يعد تصحيحًا مهمًا للمعاملة القاسية وغير القانونية التي يتعرض لها السيد صالحي، فمن الأهمية بمكان أن يتم احترام حقوقه بشكل صحيح.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، وتشهد مواجهات مريرة على نحو متزايد بين المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان وخمسة محافظين من اتجاهات مختلفة.

وشملت الخلافات الانسحاب من مناظرة تلفزيونية، ونفي ابنة أحد المرشحين قيامها برحلات تسوق فاخرة إلى تركيا، والتدافع مع جواد ظريف، وزير الخارجية السابق الذي يدعم بيزشكيان.

ويكافح بيزشكيان من أجل إقناع الإيرانيين المحبطين بأن الأمر يستحق التصويت، وتظهر استطلاعات الرأي أن أداءه جيد بما يكفي لخوض جولة الإعادة، حيث من المحتمل أن يخسر أمام أحد المتشددين.