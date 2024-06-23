الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيًا

كعب العمل
كعب العمل

تزداد عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة عبر محركات البحث الإلكترونية، على خطوات تسجيل بيانات كعب العمل إلكترونيًا، حيث أتاحت وزارة العمل، إمكانية استخراج كعب عمل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، نظرًأ لكونه واحدًا من أكثر الأوراق الرسمية الرئيسية التي يحتاجها المقبلين على الوظائف الحكومية أو الخاصة، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة، وفي إطار اتجاه الدولة لميكنة الخدمات والهيئات والمؤسسات الحكومية

خطوات استخراج كعب العمل أون لاين

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال هذا الرابط

2- التسجيل على المنظومة وإنشاء حساب.

3- اختر أيقونة “تسجيل راغبي العمل”.

4- اكتب البيانات المطلوبة، ثم اضغط على حفظ البيانات.

5- اذهب إلى مكتب العمل في محيط منطقة الإقامة الخاصة بك، لاستخراج الوثيقة الورقية.
 

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والأصل للاطلاع.

2- إحضار الرقم التأميني.

3- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

4- شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص.

5- الموقف من التجنيد للذكور.

6- إحضار شهادة خبرة إن وجدت.

7- إحضار مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

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وزارة العمل توفر فرص عمل للمدرسين حتى 45 سنة

خطوات استخراج كعب العمل من مكاتب العمل

 

1- التوجه إلى مكتب العمل التابع لمحل الإقامة الخاص بك.

2- تقديم المستندات اللازمة لاستخراج كعب العمل إلى الموظف المختص.

3- الانتظار حتى يتم استخراج كعب العمل الخاص بك لاستلامه.

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خطوات تسجيل بيانات كعب العمل 2024 أون لاين للمؤهل العالى ودون مؤهل

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل لذوي الهمم 
 

1- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
2- صورة المؤهل الدراسي موضح به التقدير التراكمي وسنة التخرج.
3- مستندات الكشف الطبي الذي يوضح تفاصيل الحالة المرضية ونوع ودرجى الإعاقة.
4- شهادة الموقف من التجيند
5- إحضار شهادة خبرة إن وجدت تثبت كفاءة الشخص.

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