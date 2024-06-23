انتهت بالتعادل.. أبرز تفاصيل الجولة الثانية بدور مجموعات يورو 2024

إذا كانت الجولة الأولى في دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا قد شهدت تعادل وحيد، فإن الجولة الثانية شهدت 6 تعادلات أي نصف المباريات التي تضمنتها الجولة الثانية بالضبط، ففي الجولة الأولى تعادل منتخبا سلوفينيا، والدنمارك إيجابيا بنتيجة هدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

المجموعة الأولى

أما في الجولة الثانية، ففي المجموعة الأولى تعادل منتخب اسكتلندا مع نظيره سويسرا بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما، وبهذا التعادل تحتل اسكتلندا المركز الثالث برصيد نقطة يتيمة إذ انهزمت في الجولة الأولى على يد منتخب ألمانيا بنتيجة ثقيلة 1- 5 في حين تحل سويسرا وصيفة بـ 4 نقاط حيث تغلبت على منتخب المجر بنتيجة 3 – 1 في الجولة الأولى.

المجموعة الثانية

في المجموعة الثانية تعادل منتخبا كرواتيا، وألبانيا بنتيجة إيجابية هدفين لمثلهما ليحصد المنتخبان النقطة الأولى لهما في المجموعة، وبفارق الأهداف تقبع كرواتيا في القاع بينما تتواجد ألبانيا في الترتيب الثالث.

المجموعة الثالثة

وفي المجموعة الثالثة تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره إنجلترا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله، وبهذا التعادل تحتل الدنمارك المركز الثاني بارتفاع رصيدها إلى نقطتين حيث تعادلت في الجولة الأولى مع سلوفينيا بينما إنجلترا، فتتصدر بارتفاع رصيدها إلى 4 نقاط إذ فازت في الجولة الأولى على منتخب صربيا بنتيجة هدف نظيف.

وفي نفس المجموعة، تعادلت سلوفينيا مع منتخب صربيا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما، وبهذا التعادل بات في رصيد سلوفينيا نقطتين تتواجد بهما في الترتيب الثالث في حين جمعت صربيا النقطة الأولى لها في المشاركة الأولى لها في بطولة أمم أوروبا لكنها تتذيل.

المجموعة الرابعة

وفي المجموعة الرابعة تعادل منتخبا هولندا، وفرنسا سلبيا، وهو التعادل السلبي الوحيد في البطولة حتى الآن، وبهذه النقطة وصل رصيد كل من هولندا، وفرنسا إلى 4 نقاط حيث في الجولة الأولى تغلبت هولندا على منتخب بولندا بنتيجة 2- 1، وتغلبت فرنسا على منتخب النمسا بنتيجة هدف دون رد، لكن تحتل هولندا المقدمة فيما تحل فرنسا وصيفة بفارق الأهداف فقط.

المجموعة السادسة

وفي المجموعة السادسة تعادل منتخب جورجيا مع نظيره جمهورية التشيك إيجابيا بنتيجة هدف لمثله، وبهذا التعادل جنت جورجيا أول نقطة لها في مشاركتها الأولى في بطولة أمم أوروبا، كما جمعت جمهورية التشيك النقطة الأولى لها في المجموعة، وبفارق الأهداف تحتل التشيك المرتبة الثالثة في حين تقبع جورجيا في القاع.

المجموعة الخامسة الاستثناء

بينما المجموعة الوحيدة التي لم تشهد أي تعادلات هى المجموعة الخامسة إذ المنتخب الذي تمكن من الفوز في الجولة الأولى انهزم في الجولة الثانية، والعكس.

3 منتخبات حققت الانتصار الأول

كما شهدت الجولة الثانية 3 منتخبات فقط استطاعت أن تحقق الانتصار الأول لها في المجموعة منها منتخبان من نفس المجموعة الخامسة وهما بلجيكا إذ فازت على منتخب رومانيا بنتيجة هدفين دون رد، ومنتخب أوكرانيا على نظيره سلوفاكيا بنتيجة 2 – 1.

وبهذا الانتصار تحل بلجيكا وصيفة بـ 3 نقاط حيث خسرت أمام سلوفاكيا بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الأولى، وبالرغم من الثلاث نقاط تتذيل أوكرانيا حيث في الجولة الأولى خسرت أمام رومانيا بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

والنمسا تغلبت على بولندا بنتيجة 3 - 1، وبهذا الانتصار جمعت أول 3 نقاط لتتواجد في الترتيب الثالث، وكانت النمسا قد انهزمت على يد فرنسا في الجولة الأولى.

3 منتخبات حسمت تأهلها إلى دور الـ16

على الجانب الأخر شهدت الجولة الثانية تمكن 3 منتخبات من تحقيق العلامة الكاملة، ومن ثم حسمت أمر تأهلها إلى دور الـ16 مبكرا، وهي ألمانيا في المجموعة الأولى إذ في الجولة الأولى فازت على اسكتلندا، وفي الجولة الثانية على المجر بنتيجة هدفين نظيفين.

وإسبانيا في المجموعة الثانية حيث في الجولة الأولى تغلبت على كرواتيا وفي الجولة الثانية على منتخب إيطاليا.

والبرتغال في المجموعة السادسة إذ فازت في الجولة الأولى على جمهورية التشيك بنتيجة 2-1، وفي الجولة الثانية على منتخب تركيا بنتيجة 3 أهداف دون رد.

فمن يلحق بهذا الثلاثي إلى دور ثمن النهائي بانتهاء الجولة الثالثة؟