الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رحمي يشهد انطلاق البرنامج التثقيفي للطفل بـ"أوقاف الغربية"

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهد طارق رحمي، محافظ الغربية، انطلاق فعاليات البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل من رحاب المسجد الأحمدي السيد البدوى بمدينة طنطا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في الاهتمام بالنشء الذي يعد ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال وتحصين النشء من الأفكار الهدامة وغرس القيم النبيلة فى نفوسهم، ليكونوا يد التعمير للمستقبل وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، بحضور خالد خضر، مدير مديرية أوقاف الغربية.

وثمن محافظ الغربية الدور البارز لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي بين الأطفال وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة من خلال حفظهم للقران الكريم وسنة سيد المرسلين سيدنا محمد (ص) وذلك من خلال المساجد في فترة الإجازة الصيفية للأطفال.                                                                     

وأشار محافظ الغربية إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالغا بالنشء والشباب وأن بناء الإنسان المصري يأتي على رأس أولويات الدولة وأحد أهم محاور إستراتيجيتها من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والثقافة.

وفي كلمته، قدم الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف الغربية الشكر لمحافظ الغربية لحرصه على  حضور فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة وغرس القيم النبيلة في نفوسهم ليكونوا حملة مصابيح الهدى في صنوف المعارف ويد التعمير والغرس للمستقبل.

وبدأ البرنامج بقراءة القرآن الكريم لأحد البراعم من الأطفال ثم ابتهالات دينيه للأطفال، وفى نهاية البرنامج قدم المحافظ الهدايا للأطفال وتمنى لهم التوفيق والسداد.

انطلاق فاعليات البرنامج الصيفي المسجد الاحمدى السيد البدوى الجمهورية الجديدة مدير مديرية أوقاف الغربية غرس القيم الدينية

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