تصاعد للتوترات.. نتنياهو: واشنطن تمنع شحنات الأسلحة عن إسرائيل

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تمنع شحنات الأسلحة، بعد أيام من نفي واشنطن.

وأضاف نتنياهو لحكومته إنه كان هناك "انخفاض كبير" في شحنات الأسلحة الأمريكية المخصصة للمجهود الحربي الإسرائيلي في غزة، وفي تصريحاته يوم الأحد، ضاعف نتنياهو الاتهامات بأن الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لبلاده، تحجب شحنات الأسلحة، على الرغم من نفي إدارة بايدن.

وقال نتنياهو إن انخفاض شحنات الأسلحة بدأ قبل أربعة أشهر، دون أن يحدد نوع الأسلحة.

التوتر بين اسرائيل وواشنطن

ويسلط الخلاف الضوء على التوتر بين إسرائيل وواشنطن طوال الحرب في غزة، حيث أثارت مزاعم نتنياهو السابقة بشأن الأسلحة في الأسبوع الماضي ضجة بين النقاد في إسرائيل، وقوبلت بالإنكار والارتباك من مسئولي البيت الأبيض.

في سياق متصل، قال السكان اليوم الأحد، إن الدبابات الإسرائيلية توغلت في أطراف مخيم المواصي للنازحين شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الأحد في قتال عنيف مع مقاتلي حركة حماس.

وانتشرت صور دبابتين إسرائيليتين متمركزتين على قمة تل يطل على المنطقة الساحلية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "كان القتال مع المقاومة شديداً"، وقال أحد السكان لـ"رويترز" إن قوات الاحتلال تطل حاليا على منطقة المواصي مما اضطر العائلات هناك للتوجه إلى خان يونس.

بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على الحرب التي شنتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي تديرها حماس، تركز تقدمها على منطقتين لم تسيطر عليهما قواتها بعد: رفح في الطرف الجنوبي من غزة والمنطقة المحيطة بدير البلح في الوسط.

وقال سكان ان الدبابات الاسرائيلية توغلت في غرب وشمال رفح في الأيام الأخيرة ونسفت عشرات المنازل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل "العمليات المستهدفة القائمة على الاستخبارات" في منطقة رفح وعثر على مخازن أسلحة وممرات أنفاق وقتل مسلحين فلسطينيين.

وقال مسئولون صحيون فلسطينيون يوم السبت إن 40 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية منفصلة في بعض مناطق شمال غزة حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم البنية التحتية العسكرية لحماس.

وقالت حماس إن الأهداف كانت السكان المدنيين.