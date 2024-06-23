الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد فهيم لـ"الدستور": كواليس "عصابة الماكس" كوميدية.. والتصوير بملابس شتوية في الصيف صعب

احمد فهيم
احمد فهيم

يشارك الفنان أحمد فهيم في بطولة فيلم “عصابة الماكس” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي، والذي يعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائي ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى.

وأعرب “فهيم” في تصريح لـ"الدستور" عن سعادته لمشاركته في بطولة الفيلم بجانب الفنان أحمد فهمي وروبي ولبلبة وكل فريق العمل، مشيرا إلى أن كل صناع الفيلم تجمعه بهم علاقة صداقة مما جعل الكواليس ممتعة.

وأضاف أن كواليس تصوير الفيلم كانت مليئة بالمواقف الكوميدية، ومن أكثرها مزاح الفنان أوس أوس مع الفنانة لبلبة بسرقة الباروكة الخاصة بها، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وعن الصعوبات التي واجهتهم خلال التصوير، أكد أحمد فهيم أن التصوير بملابس ثقيلة شتوية في أجواء صيفية بحتة من أكثر الصعوبات التي واجهتهم، لافتا إلى أن كل صناع العمل بذلوا مجهودا كبيرا لخروج العمل في أفضل صورة.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة مكونة من أحمد فهمى الذى يجسد دور الماكس، بينما تلعب روبى دور جيجى، وتقدم لبلبة دور نجوى، ويقدم أوس أوس دور نفاسين، وكذلك محمد لطفى الذى يجسد دور الهيلامانى، أما حاتم صلاح فيجسد دور البارون، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي، كما يشارك فى الفيلم أيضاً الفنان أحمد فهيم.

أمجد الشرقاوي أحمد فهمي عصابة الماكس أحمد فهيم افلام عيد الأضحى

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