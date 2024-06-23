من هو حامل مفتاح الكعبة الجديد؟

رحل عن عالمنا أول أمس الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة الكعبة المشرفة، وشيعت جنازته أمس بعد صلاة الفجر في الحرم المكي، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، بينما تساءل البعض عن معنى سدانة الكعبة ومن هم المكلفين بهذا الأمر ولماذا هم دون غيرهم.

معنى سدانة الكعبة المشرفة 2024

وعن معنى سدانة الكعبة فهي مهنة قديمة تختص برعاية وعناية الكعبة المشرفة وحمل مفاتحها والقيام بشؤونها، مثل فتحها وإغلاقها وتنظيفها وكسوتها وهي متوارثه وممتدة منذ أكثر من 16 قرنا، ولاتزال حتى يومنا.

من هم المكلفون بسدانة الكعبة؟

تعود تاريخ سدانة الكعبة المشرفة إلى زمن بعيد، حيث تم تعريفها في عهد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، كان إسماعيل يكون بالقرب من بيت الله الحرام ويتولى خدمته، ويدير شؤونه من فتح بابه وإغلاقه، السدانة تورثت عبر الأجيال، حيث ورثها نابت بن إسماعيل بعد وفاة أبيه، ثم تابع أبناء إسماعيل حتى انتزعت منهم قبيلة الجراهمة وبعد ذلك، انتقلت إلى قبيلة خزاعة وثم إلى بني عبد الدار في الجاهلية، حيث كرس أفراد العائلة كبارهم لتوريث هذه المسؤولية التي اعتبروها شرفًا عظيمًا.

وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقرت السدانة في يد آل الشيبي بعدما نقلها قصي بن كلاب القرشي، جد النبي صلى الله عليه وسلم. يُروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة يوم الفتح، وأكد لهم أنها خالدة تالدة ولا ينزعها إلا ظالم، وبقيت السدانة تحت رعاية عائلة آل الشيبي حتى اليوم.

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من هو السادن الجديد للكعبة؟

وبحسب التقاليد يتولى سدانة الكعبة المشرفة الأكبر سنا في عائلة "آل شيبة"؛ ويحمل السادن مفتاح الكعبة المشرفة الذي يصل طوله إلى 35 سنتيمترا والمصنوع من الحديد.

وعن السادن الجديد للكعبة فهناك تقليد متوارث في أسرة آل الشيبي، "سدنه الكعبة" أن يتم عقد اجتماع عائلي موسع، بعد انتهاء عزاء السادن الأكبر أي بعد اليوم الثالث وذلك لتسليم مهمة كبير السدنة، وهو الأكبر سنا من الذكور بالعائلة.

ويتم تسليم عهدة الكعبة المشرفة لكبير السدنة الجديد؛ ومن ضمن العهدة التي تقدم لكبير السدنة الجديد مفتاح الكعبة المشرفة، قبل أن يقوم جميع أفراد الأسرة بتهنئة عميدهم الجديد بشرف الريادة، ويقتصر الاجتماع ومراسمه على أفراد أسرة آل الشيبي.