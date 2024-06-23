الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم: 30 يونيو انطلاقة نحو البناء والتنمية واستعادة دور مصر الريادى

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

تقدم كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بصادق التهنئة للشعب المصري العظيم والقيادة السياسية وقواتنا المسلحة ورجال وزارة الداخلية، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التي تعيد للمصريين ذكريات الشرارة الأولى نحو القضاء على الإرهاب وتوحيد صفوف المصريين من جديد والقضاء على مشروع تقسيم المجتمع حسب المخطط الذي رسمته جماعة الإخوان وأعوانها. 

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وقال كريم عبدالباقي، في تصريحات صحفية: "هدف الثورة كان البناء والتنمية والانطلاقة نحو دولة حديثة تكون شاهدة على ميلاد المشروعات القومية العملاقة التي نراها الآن، والقضاء على الإرهاب الذي حصد أرواح أبطالنا في القوات المسلحة والشرطة، وفي ذكرى الثورة لا يسعنا إلا توجيه التحية لشعب مصر العظيم الذي رفض مخططات الجماعة وأعلنها صراحة رفضه لحكم المرشد، كما نوجه التحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي لبت النداء والشرطة المصرية التي ساعدت في نشر الأمن والأمان". 

وأضاف عبدالباقي: "ثورة 30 يونيو كانت نقطة البداية نحو دولة مدنية تراعي فيها حقوق جميع المصريين دون تفريق بين شخص وآخر، وقد أسقطت الثورة كل خطط المؤامرة وكانت بداية عودة مصر لدورها الريادي بالمنطقة على المستويين الإقليمي والعالمي".

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وعلى جانب آخر، كان قد كشف الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، عن شهادته على ثورة 30 يونيو أيام الكرامة والمجد.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف: "قبلت تولي الوزارة مع الإخوان على أمل أن يكون هناك تجديد في الحكم بعد 30 عامًا من حكم مبارك، وأن أكون مع المجموعة التي تولت الوزارة، ولكن اكتشفنا أن الحقيبة الوزارية عن طريق الإخوان وخيرت الشاطر والمرشد".

وتابع: "هذه الوزارة كانت بدون صلاحيات في وجود مكتب الإرشاد، وقد قالها الدكتور هشام قنديل في أحد الاجتماعات إن هذه الوزارة وزارة تكنوقراط ليست لها علاقة بالسياسة، وعندما دخلت الوزارة اكتشفت أن قيادة الحكومة وقتئذ تتم من خلال خيرت الشاطر ومرشد الإخوان".

ثورة 30 يونيو الإخوان القيادة السياسية الإرهاب النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

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