الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الأقصر يشهد مناقشة مشروعات التخرج بكلية الحاسبات

رئيس الجامعة يشهد
رئيس الجامعة يشهد مشروع تخرج

شهد د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور د.شيماء عبد الستار أحمد مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة والتنمية المستدامة ووكيل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

استمع رئيس الجامعة لعرض الطلاب حول مشكلة كل مشروع ومهام تنفيذه وأهميته؛ كما وجهت لجنة المناقشة الاستفسارات للطلاب خلال عروض المشروعات.

وأجرى رئيس الجامعة، حوارًا مع الطلاب حول أفكار المشروعات وكيفية تنفيذها، وحثهم على تتبع مسار مشروعاتهم وتنفيذها على أرض الواقع؛ لتحقيق الفائدة في المجتمع، كما حثهم على التعلم باستمرار وتطوير خبراتهم في مجالات العمل تباعًا؛ حتى يصبحوا رائدين في مجالات عملهم.

وأشاد رئيس الجامعة بالأفكار الابتكارية للمشروعات التي تناولها الطلاب في سبيل خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة؛ والتي تناقش حلولًا لمشكلات قائمة بالفعل.

ومن مشروعات التخرج التي غلب عليها توجه الجامعه نحو تقديم حلول مبتكرة لخدمة المجتمع: في مجال تقديم حلول لذوي الاحتياجات الخاصة؛ تم عمل منصة لمحو الأمية لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي حقق المركز الخامس في مجال التعليم بهاكاثون بنها على مستوى الجامعات المصرية.

كما تم عمل منصة الرعاية الصحية واللياقة البدنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مجال البيئة والاستدامة تم عمل نظام ذكي لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها، كما تم عمل منصة الزراعه المستدامة، وكذلك منصة اعتماد المباني الخضراء الذكية، كما تم تقديم مشروع الشجرة الذكية لمعالجة آثار التغيرات البيئية.

أما في مجال تقديم الجامعة لحلول مبتكرة في مجال الصحة فتم عمل نظام ذكي لتصنيف أمراض الكبد اعتمادًا على تقنيات تعلم الآلة، وفي مجال دعم الجامعة للصناعة تم تقديم نظام انترنت الأشياء الصناعي لمصانع السكر، نظام توصية اجتماعي لأنشطة السياحة المستدامة ونظام ذكي لإدارة خدمات التطوير المهني والتوظيف.

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رئيس جامعة الأقصر كلية الحاسبات والمعلومات مشروعات التخرج الأفكار الابتكارية خدمة المجتمع

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