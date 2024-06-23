الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رودريجو: نأمل في تتويج البرازيل بلقب كوبا أمريكا.. وأريد الاستمرار مع ريال مدريد

رودريجو
رودريجو

تحدث النجم البرازيلي رودريجو جوس، جناح ريال مدريد الإسباني، عن الانتقادات التي تعرّض لها بشأن أدائه في الموسم المنصرم، بجانب رغبته في التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 مع منتخب بلاده.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات رودريجو جوس، قائلًا: "أحاول دائمًا التطور وتحسين أدائي سواء مع منتخب البرازيل أو مع ريال مدريد؛ لأن طموحي كبير للغاية".

وأضاف: "لقد حققت أرقامًا جيدة مع ريال مدريد، وحصدنا العديد من الألقاب في الموسم المنصرم، وكان من الممكن أن تكون أرقامي أفضل".

وتابع: "أما عن المنتخب، آمل أن أتطور بشكل كبير ومساعدة الفريق في بطولة كوبا أمريكا، نحتاج للتتويج باللقب هذه النسخة".

وأكد: "اللعب بقميص البرازيل شرف كبير، وسنحاول دائمًا إثبات قوة جيلنا، وسنبذل قصارى جهدنا لحصد لقب كوبا أمريكا".

وعن مركزه المفضل، قال رودريجو: "أحب اللعب في مركز 9 كمهاجم صريح، والمراكز الأخرى أيضًا؛ لأن هذا يمنحنا مرونة كبيرة أمام المنافسين".

واختتم رودريجو تصريحاته: "أشعر بالراحة أينما كنت في الملعب؛ لأنني أخوض هذه المباريات بهدف مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات".

ويتواجد رودريجو حاليًا مع منتخب البرازيل لخوض غمار بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد موسم ناجح مع ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وتتويجهم بلقب الدوري الإسباني "الليجا" ودوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن رودريجو كان قد حسم مصيره مع ريال مدريد، مؤكدًا أنه يريد البقاء داخل قلعة البرنابيو، وذلك بعدما أثيرت مسألة رحيله عن صفوف النادي الملكي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تعاقد النادي مع الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر ليدعم هجوم الفريق، وهو ما يهدد استمراريته في التشكيل الأساسي خلال الموسم المقبل.

ويلعب رودريجو جويس ضمن صفوف ريال مدريد منذ انتقاله من فريق سانتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

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