الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسلة القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين قوات الاحتلال وسرايا القدس فى نابلس

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، إن بعض التصريحات تشير إلى أن إسرائيل تسعى لإحكام السيطرة على الضفة الغربية، وزيادة الاستيطان التي تسعى إليها الحكومة الإسرائيلية منذ زمن بعيد. 

وأضافت "السلامين"، عبر رسالة على الهواء، أن ما يجري الآن في الضفة الغربية، وخصوصًا بمدينة نابلس، ما هو إلا انتهاك صريح للشعب الفلسطيني، حيث تنتشر قوات الاحتلال في محيط منطقة تسمى "رأس العين".

ونوهت بأن هناك اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال وسرايا القدس في نابلس، حيث بدأت الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان والعمل على قمع المواطنين في الضفة الغربية.

وكان قد تحدث وزير المالية "سموترتش"، عن القيام بأي تصرف يساهم في التصدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة، كما أن بنيامين نتنياهو يسعى بكل الطرق للتمسك بكرسى السلطة.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية نابلس سرايا القدس الحكومة الاسرائيلية الضفة الغربية إسرائيل

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