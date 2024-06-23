عرض فيلم "هاجس" بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير، الدكتور حسين بكر الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم “هاجس” وهو روائي قصير سيناريو محمد حسان إخراج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما.

فيلم “هاجس” ينتمي إلى نوعية أفلام الدراما النفسية ويدور حول فكرة الصداقة وارتباط ذلك بتفضيل الذات.

من جانبه صرح مدير التصوير حسين بكر، أن المركز القومي للسينما يهتم بإقامة فعاليات وعروض احتفالًا بجميع المناسبات وذلك لدعم ونشر الثقافة السينمائية.

يذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

يقام العرض الأربعاء ٢٦ يونيو في تمام الساعة ٧ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف - القاهرة.