تجديد حبس 4 متهمين فى النصب على المواطنين بحلوان 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.

تجديد حبس 4 متهمين في النصب على المواطنين بحلوان

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين الراغبين في تغيير العملات المحلية بعملات أجنبية بسعر بخس.



كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لأحدهم معلومات جنائية حال استقلاهم سيارة "مطموسة اللوحات" بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم مبالغ مالية، بطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد الأشخاص.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.