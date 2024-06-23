الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انقطاع المياه 6 ساعات عن مدينة أبنوب بأسيوط

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد انقطاع المياه مساء اليوم، عن مدينة أبنوب بدءًا من العاشرة مساءً وحتى الثالثة فجرًا، وذلك لبدء أعمال قطعية ضمن خطة الإحلال والتجديد لخط 8 بوصة بلاستيك على خط 10 بوصات بلاستيك بشارع التحرير بأبنوب.

ودعت الشركة العملاء لتوفير تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع.

وقالت الشركة إن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من أي محمول 01280733990 أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على  http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS  لاستقبال الشكاوى الالكترونية، على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مدينة أبنوب خطة الاحلال والتجديد لتحقيق تغطية متكاملة لخدمات المياه

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