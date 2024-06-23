الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق شكري: تطوير مدينة العلمين الجديدة من أبرز الإنجازات الاقتصادية لثورة 30 يونيو

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن إنشاء مدينة العلمين الجديدة والاهتمام بمنطقة الساحل الشمالي تعد من المشروعات القومية المهمة التي حدثت عقب ثورة 30 يونيو 2013.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مدينة العلمين الجديدة تُعد واحدة من أهم المشاريع التنموية، وهي جزء من خطة الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد حيث  تقع المدينة على الساحل الشمالي لمصر، وتمثل رؤية حديثة للتوسع العمراني والاقتصادي. 

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة تُسهم في تقليل التكدس السكاني في القاهرة والمدن الكبرى، كما أنها تُوفر بيئة حضرية متكاملة تضم مناطق سكنية، تجارية، وترفيهية، مما يساعد على توزيع الكثافة السكانية بشكل أفضل.

وأوضح أن المدينة تُعد مركزًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والدولية في مختلف القطاعات مثل السياحة، الصناعة، والتكنولوجيا، بفضل البنية التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة.

ولفت إلى أنه بفضل موقعها المميز على البحر المتوسط وشواطئها الجميلة، تُعتبر العلمين الجديدة وجهة سياحية جذابة مما يضيف قيمة اقتصادية كبيرة للبلاد، مؤكدا أن تصميم المدينة يعتمد على مبادئ التنمية المستدامة، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية بشكل فعال حيث أن هذا يضمن أن تكون المدينة نموذجًا للتنمية البيئية المستدامة.

وأشار إلى أن إنشاء مدينة جديدة بهذا الحجم يُسهم في خلق فرص عمل متنوعة في مجالات البناء، البنية التحتية، الخدمات، والسياحة وهذا يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين.

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة تمثل رؤية مستقبلية لمصر تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتوسع العمراني والتنمية المستدامة، من خلال توفير فرص استثمارية جديدة، وتحفيز السياحة، وخلق بيئة سكنية متكاملة، تسهم المدينة بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في مصر.

٠ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو 30 يونيو 2013 أبراج العلمين الجديدة أبراج مدينة العلمين الجديدة ثورة 30

مواد متعلقة

حزب "المصريين": ثورة 30 يونيو أعادت لشعب مصر هويته الثقافية والدينية والاجتماعية

الأكثر قراءة

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

الحكومة: زيادة معدلات تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 48 ساعة فقط

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة