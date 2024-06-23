عقد ظهر اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث والتي تقام في الفترة من 25 حتى 30 يونيو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

شهد المؤتمر، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد في قاعة الدكتور جمال مختار بكلية الهندسة بمقر الأكاديمية بشيراتون مصر الجديدة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر دائمًا في الموعد لاستضافة كبرى الأحداث الدولية ما يعكس ثقة الاتحادات الدولية في مصر وباعها الكبير في تنظيم مثل تلك الأحداث.

وقال صبحي إن الوزارة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الدعم للاتحادات الرياضية، لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية في هذا الشأن.

ووجه صبحي الشكر والتقدير للدكتور إسماعيل عبدالغفار لدور الأكاديمية القوي مع وزارة الشباب والرياضة لدعم للرياضيين وتقديم منح دراسية والتي تصل لأن تكون مجانية لدعم أبنائنا الرياضيين.

وتابع أن مصر أصبحت مركزًا لاستضافة الأحداث الدولية بجانب تكوين كوادر في مختلف الاتحادات الأفريقية والدولية، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الكامل للرياضة والرياضيين المصريين.

ومن جانبه، أعرب المهندس ياسر أدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بـ استضافة مصر لفعاليات بطولة العالم للناشئين 2024 للخماسي الحديث.

وأضاف ياسر إدريس خلال تصريحاته أن الخماسي الحديث حقق إنجازات كبيرة علي مدار السنوات الماضية متمنيا التوفيق للاعبين في بطولة العالم ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية كعادة اللاعبين المصريين في شتى البطولات.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في كلمته على سعادته بتنظيم هذه البطولة، قائلا: "أرحب ترحيبا خاصة بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونشكره على حرصه الدائم بالتواجد وسط جميع أبطالنا الرياضيين وكل ما يقدمه للرياضة المصرية".

وأضاف: "كل التوفيق لبعثة مصر في الأولمبياد وسط حضور ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، كما أتوجه بالشكر للمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث على وجود شراكة استراتيجية بين الاتحاد والأكاديمية العربية من أجل استضافة بطولات العالم لجميع المراحل السنية قي مختلف الأعمار خلال السنوات الماضية".

وأكمل: "نسعى لتنظيم بطولة تواكب ما تفدمه مصر على الصعيد التنظيمي في مختلف الرياضات سواء دوليًا أو قاريًا، ونرحب بكل ضيوف مصر، وننتهز الفرصة لتكريم مجموعة من أبطال مصر في مختلف الرياضات من طلاب الأكاديمية".

من جانبه وجه المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك المهندس ياسر إدريس، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لما تقدمه الأكاديمية من مجهود مكثف لإنجاح كل البطولات التي تقام على أرضها.

تابع شريف أن عدد الدول المشاركة في البطولة 42 دولة، وهو عدد طبيعي لأي بطولة عالم، ولأول مرة سيشارك اللاعبين الروسيين والبيلاروسيين في بطولة العالم، كلاعبين محايدين تحت علم الاتحاد الدولي، منذ قرار منعهم من المشاركة في أحد حدث رياضي منذ حرب أوكرانيا.

أضاف العريان أن الاتحاد الدولي أسند هذا الأمر لمصر لأول مرة لأنه يثق في قدرة مصر على المعاملة الجيدة للاعبين الروسيين والبيلاروسيين، لأن مصر لا تخلط الرياضة بالسياسة وثقة الاتحاد الدولي في الاتحاد المصري ستكون في محلها.

أردف العريان أن المنتخب الوطني المصري يعد حامل لقب هذه البطولة، مشددًا أنه يثق في قدرة اللاعبين والمدربين للمحافظة على اللقب خاصة أن البطولة تقام على أرض مصر وبين جمهورنا.

أكد العريان أن البطولة الأفريقية ستقام في مصر على هامش بطولة العالم بمشاركة أكثر من 8 دول أفريقية لجميع المراحل السنية، وكذلك سيتم إحياء الاتحاد العربي الخماسي الحديث بالتعاون مع اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية «الأوكسا» لإحياء التعاون العربي في اللعبة.

أتم العريان أنه تم الاستقرار على المشاركة في أولمبياد باريس بـ أحمد الجندي ومهند شعبان، وفي قائمة الاحتياط، معتز وائل ومحمد الجندي، وفي منافسات السيدات سيشارك الفراعنة بـ سلمى أيمن وملك خالد، وفي قائمة الاحتياط أميرة قنديل وهايدي عادل.

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و74 لاعبة و 109 مدربا وإداريا من 42 دولة.