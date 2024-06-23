الأرصاد: طقس الإثنين شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 28

العاصمة الإدارية 39 27

6 أكتوبر 39 27

بنها 38 26

دمنهور 36 24

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 38 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 24

دمياط 34 23

بورسعيد 33 23

الإسماعلية 41 27

السويس 40 25

العريش 34 22

رفح 34 21

رأس سدر 42 25

نخل 38 18

كاترين 36 16

الطور 41 27

طابا 39 26

شرم الشيخ 43 32

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 32 23

السلوم 32 22

سيوة 40 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 41 31

سفاجا 42 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 41 30

حلايب 39 31

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 39 28

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 26

أسيوط 41 26

سوهاج 43 27

قنا 44 29

الأقصر 44 30

أسوان 45 31

الوادي الجديد 45 29

أبوسمبل 44 30