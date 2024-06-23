الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من السقوط فى نفق الفوضى

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

هنأ النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ والقوات المسلحة ورجال الشرطة بمناسبة مرور 11 عامًا على ذكرى ثورة 30 يونيو، التي أنقذت مصر من السقوط في نفق الفوضى والضياع، وكان مقدرًا لها السقوط فيه بخطط شيطانية وضعتها جهات خارجية ونفذتها جماعة الإخوان الإرهابية الطامعة في السلطة دون النظر إلى أي اعتبارات وطنية.

التصدي للمخططات الشيطانية

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن الشعب المصري بجميع فئاته في جميع أنحاء الوطن استطاع باتحاده وتماسكه أن يتصدى لهذه المخططات الشيطانية، ويقضي على جماعة الإخوان الإرهابية إلى الأبد رغم كل المحاولات الداعمة والمساندة لها من أجل القضاء على استقرار الوطن وأمنه.

مستقبل جديد

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بوحدة الشعب المصري الذي كشف عن وعيه وإدراكه لما يُحاك ضد الوطن من مخططات، فاستطاع أن يقف ويتصدى لكل التحديات ويرسم ملامح مستقبل جديد، ويضع حجر أساسه، فكانت الإصلاحات الشاملة لكل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فأنشأت الدولة عددًا من المشروعات القومية، واستعادت الدولة مكانتها وقيادتها وريادتها الإقليمية والعربية والدولية، والإصلاح السياسي الذي فتح الباب أمام تبادل الرؤى والأفكار وساهم في تشكيل وعي جديد للشعب المصري حول حقوقه وواجباته.

ولفت عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن إلى أن القيادة السياسية المصرية التي وقفت في 30 يونيو في وجه أعداء الشعب، قادت الوطن إلى طريق الإنجازات، وأسست الجمهورية الجديدة، ووضعت يدها في يد المواطن لمواجهة كل التحديات السابقة والراهنة بما يحفظ الأمن القومي ويحمي أمن واستقرار البلاد. 

النائب عمرو فهمي مجلس الشيوخ مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو

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