الكنيسة البيزنطية تحتفل بعيد زيارة العذراء لأليصابات

تحتفل الكنيسة البيزنطية بعيد زيارة العذراء لأليصابات، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية جاء نصها كالآتي: "فلَمَّا سَمِعَت أَليصاباتُ سَلامَ مَريَم، ارتَكَضَ الجَنينُ في بَطنِها، وَامتَلأَت مِنَ الرُّوحِ القُدُس". هكذا يعمل صوت مريم الذي ملأ أليصابات من الرُّوح القدس. كنبع أبدي، أعلنت لنسيبتها، بلغتها النبويّة، نبعًا من النِّعَم، وجعلت قدميّ الطفل الموجود في أحشائها ترتكضان: صورة رقصة رائعة! حين ظهرت مريم، الممتلئة نعمة، فاض كلّ شيء بالفرح.

"فَهَتَفَت أليصابات بِأَعلى صَوتِها: مُبارَكَةٌ أَنتِ في النِّساء! وَمُبارَكَةٌ ثَمَرَةُ بَطنِكِ! مِن أَينَ لي أَن تَأتِيَني أُمُّ رَبِّي؟" مباركة أنتِ في النساء. أنتِ مبدأ التجديد. أنتِ فتحتِ لنا الطريق إلى الجنّة وطردتِ آلامنا القديمة. لا، من بعدكِ، لن تتألّم النساء. ولن تخاف وريثات حوّاء مجدّدًا من لعنتها ومن آلام الولادة. لأنّ المسيح، فادي البشريّة، ومخلِّص الطبيعة كلّها، آدم الرُّوحي الذي يشفي جراح الإنسان الأرضي، الرّب يسوع المسيح خرج من أحشائك المقدّسة. "مُبارَكَةٌ أَنتِ في النِّساء! وَمُبارَكَةٌ ثَمَرَةُ بَطنِكِ!"