الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البحوث الزراعية تنظم ندوات إرشادية للتوعية بتأثير الحرارة على الثروة الحيوانية

مركز البحوث الزراعية
مركز البحوث الزراعية

نظم مركز بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلسلة ندوات إرشادية في المحافظات بهدف التوعية بتأثير درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج الحيواني والداجني، وكذلك تقديم النصائح والإرشادات للتخفيف من آثارها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أنه تم تنظيم هذه الندوات استجابة لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف التوعية وإصدار الإرشادات لتخفيف تأثير الحرارة على الثروة الحيوانية والداجنة، وكذلك إصدار التوصيات العاجلة بشأن الظروف المناخية الطارئة وارتفاع درجات الحرارة.

كما تم تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الرحمن، وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية لشئون المعامل الفرعية، وبإشراف الدكتورة سحر المعداوي، مدير مركز التدريب والتعلم والإرشاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم عقد ندوة توعوية توجيهية في جميع المعامل الفرعية في محافظات مصر في نفس اليوم بعنوان "تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والإرشادات للتخفيف من تأثيرها" في معامل الزقازيق والإسكندرية وشبين الكوم وبنها وطنطا وبني سويف وسوهاج ودمياط وقنا والداخلة والخارجة ودمنهور والفيوم والإسماعيلية والمنصورة وكفر الشيخ وأسيوط.

وكانت محاور الندوة:
- التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على صحة وإنتاجية الحيوانات المحلية والمنتجة للحوم وصناعة الدواجن في مصر.
- تضمنت الندوات نصائح وإرشادات حول كيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وتقليل التأثيرات السلبية لها على الإنتاج الحيواني والداجني.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الرحمن، وكيلة المعامل الفرعية، إلى أن الندوات تمت عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

البحوث الزراعية تنظم ندوات إرشادية للتوعية بتأخير درجات الحرارة على الثروة

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

أمين "البحوث الإسلامية": علاقة الإنسان بالكون الذى يعيش فيه علاقه تعارف وتكامل

توزيع درجات اللغة الانجليزية للصف الثالث الاعدادى 2024

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

الجامع الأزهر: أفضل القربات وأعظم الطاعات اليقين بالله

الأكثر قراءة

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

الحكومة: زيادة معدلات تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 48 ساعة فقط

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة