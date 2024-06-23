البحوث الزراعية تنظم ندوات إرشادية للتوعية بتأثير الحرارة على الثروة الحيوانية

نظم مركز بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلسلة ندوات إرشادية في المحافظات بهدف التوعية بتأثير درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج الحيواني والداجني، وكذلك تقديم النصائح والإرشادات للتخفيف من آثارها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أنه تم تنظيم هذه الندوات استجابة لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف التوعية وإصدار الإرشادات لتخفيف تأثير الحرارة على الثروة الحيوانية والداجنة، وكذلك إصدار التوصيات العاجلة بشأن الظروف المناخية الطارئة وارتفاع درجات الحرارة.

كما تم تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الرحمن، وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية لشئون المعامل الفرعية، وبإشراف الدكتورة سحر المعداوي، مدير مركز التدريب والتعلم والإرشاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم عقد ندوة توعوية توجيهية في جميع المعامل الفرعية في محافظات مصر في نفس اليوم بعنوان "تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والإرشادات للتخفيف من تأثيرها" في معامل الزقازيق والإسكندرية وشبين الكوم وبنها وطنطا وبني سويف وسوهاج ودمياط وقنا والداخلة والخارجة ودمنهور والفيوم والإسماعيلية والمنصورة وكفر الشيخ وأسيوط.

وكانت محاور الندوة:

- التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على صحة وإنتاجية الحيوانات المحلية والمنتجة للحوم وصناعة الدواجن في مصر.

- تضمنت الندوات نصائح وإرشادات حول كيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وتقليل التأثيرات السلبية لها على الإنتاج الحيواني والداجني.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الرحمن، وكيلة المعامل الفرعية، إلى أن الندوات تمت عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.