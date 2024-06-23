الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القديسة الشهيدة أغربيني

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيسة الشهيدة أغربيني التي استشهدت في روما في عهد الإمبراطور فاليريانوس.

ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: تشجّعن، يا بناتي! تشجّعن تذكّرن أنّ الله لا يدع أحدًا يتألّم أكثر من طاقته على التحمّل، وأنّ جلاله قريب من أولئك الذين يعانون المِحَن. لا تخشينَ شيئًا؛ لكن ترجّينَ من رحمته أن يكشف لنا الحقيقة وأيّة حيل يستعملها الشيطان ليحدث البلبلة بينكنّ... صلاة، صلاة، يا أخواتي! الآن يجب أن يسطع التواضع والطاعة في كلّ واحدة منكنّ.

ما أجمله وقت كي تحصدن ثمار المقاصد التي تبنيتنّها بشأن خدمة ربّنا يسوع. فكّرن في أنّه غالبًا ما يريد أن يختبر إن كانت الأعمال مطابقة للمقاصد والأقوال. أكرمنَ بنات العذراء، أخواتكنّ، بنات العذراء في هذه المحنة الكبيرة. إذا عكفتنّ على ذلك، سيساعدكنّ الربّ يسوع. مع أنّه كان نائمًا في الوقت الذي زمجرت فيه العاصفة، إلّا أنّه أوقف الرياح. لكنّه يريد أن نطلب منه ذلك، لأنّه يحبّنا كثيرًا، إذ يبحث دائمًا عن سُبُل جديدة لترتقي بها نفوسنا. ليتبارك اسمه القدّوس دائمًا. آمين.

في كلّ أديرتنا، نسلّم أمركنّ بإلحاح إلى الربّ. وأترجّى من رحمته أن تصطلح الأمور عاجلاً. لذلك، اجتهدنَ لتكنّ فرحات، وقلنَ لأنفسكنّ إنّ كلّ آلامنا لا تقاس أمام الربّ الرحوم الذي تألّم كثيرًا من أجلنا، إذ لم تصلنَ بعد إلى هرق دمكنّ من أجله دعنَ عريسكنّ يعمل! وسترينَ بعد قليل البحر يبتلع الذين يحاربوننا كما فعل يومًا مع فرعون.

ورأس الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، قداس عيد أم المحبة الإلهية، شفيعة الإيبارشية، وذلك بكنيستها بأسيوط.

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث شكر صاحب النيافة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وآباء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، الذين حرصوا على تهنئة شعب الإيبارشية، بهذه المناسبة.

كذلك، شكر الأنبا دانيال الآباء الكهنة، رعاة كنائس الإيبارشية على مجهوداتهم المبذولة، كما ألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية حول "مريم العذراء.. الروح القدس والكنيسة".

وخلال القداس الإلهي أيضًا، منح الأب المطران الدرجة الإنجيلية لاثنين من شمامسة الإيبارشية هما: الشماس حسام مهدي، والشماس باسم أمجد.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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