تشيلسى يضع ويليامز بديلًا لفشل صفقة أوليزى

قالت تقارير صحفية إن نادي تشيلسي حدد سريعًا بديلًا لفشل صفقة مايكل أوليزي لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، الذي اقترب من الانتقال لبايرن ميونخ.

وكان أوليزي جناح بالاس هدف أول في الميركاتو الصيفي لإدارة البلوز، قبل أن يدخل بايرن بقوة للاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية.

وقال الصحفي "جانلوكا دي ماريزو" إن تشيلسي يستعد الآن للضغط، من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، بعد فشل صفقة أوليزي.

ويقدم نيكو ويليامز مستويات مميزة مع المنتخب الإسباني، خلال منافسات بطولة يورو 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا، ما لفت له أنظار عمالقة أوروبا.

وينتهي عقد نيكو ويليامز مع بلباو في صيف 2024، مما يجعله متاحًا في صفقة انتقال حر خلال الفترة الأخيرة، بسبب ظروفه الاقتصادية المتأزمة.

ونوّهت التقارير بأن نيكو ويليامز تلقى العديد من العروض من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب بعض الأندية الإنجليزية، ولكنه رفض هذه العروض، في ظل رغبته في الانضمام إلى برشلونة.