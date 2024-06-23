الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طريقة عمل بابا غنوج بالخطوات والمكونات

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

يعد بابا غنوج هو أحد الأطباق الشهية والمحبوبة في المطبخ الشرقي، ويعتبر من المقبلات التي لا غنى عنها في الكثير من الموائد المصرية والعربية، ويتميز هذا الطبق بمذاقه الغني وقوامه الكريمي، ويعتمد بشكل أساسي على الباذنجان المشوي، لذلك يقدم "الدستور" طريقة تحضير بابا غنوج بخطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل بابا غنوج

مكونات طريقة عمل بابا غنوج

- 2 باذنجان كبير.

- 2-3 فصوص ثوم مهروسة.

- 2-3 ملاعق كبيرة من الطحينة.

- عصير ليمونة واحدة.

- 2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- ملح.

- فلفل أسود.

- رشة من الكمون (اختياري).

- بقدونس مفروم للتزيين (اختياري).

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خطوات طريقة عمل بابا غنوج

1. شواء الباذنجان:

- اغسل الباذنجان وجففه جيداً.

- ضع الباذنجان على شواية ساخنة، أو في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

- اشوِ الباذنجان حتى يصبح القشر أسود ويصبح اللب ناعمًا ومطهوًا بالكامل، قد يستغرق ذلك حوالي 30-40 دقيقة حسب حجم الباذنجان.

- بعد الانتهاء من الشواء، ضع الباذنجان في وعاء وغطيه لمدة 10 دقائق ليسهل تقشيره.

2. تقشير الباذنجان:

- بعد أن يبرد الباذنجان قليلاً، قم بإزالة القشر المحترق بلطف، واترك اللب الناعم جانباً.

3. تحضير اللب:

- اهرس لب الباذنجان المشوي باستخدام شوكة أو خلاط يدوي حتى يصبح ناعمًا.

4. إضافة المكونات:

- أضف الثوم المهروس، الطحينة، عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح، والفلفل الأسود إلى الباذنجان. المهروس.

- يمكنك إضافة رشة من الكمون لتعزيز مذاقه إذا رغبت في ذلك.

5. الخلط:

- اخلط المكونات جيداً حتى تتجانس وتصبح ذات قوام كريمي ناعم.

6. التقديم:

- ضع بابا غنوج في طبق التقديم.

- زين الوجه بالقليل من زيت الزيتون والبقدونس المفروم.

نصائح إضافية للبابا غنوج 

- للحصول على نكهة مدخنة أكثر، يمكنك إضافة القليل من البابريكا المدخنة إلى الخليط.

- تأكد من استخدام باذنجان ناضج للحصول على أفضل قوام.

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