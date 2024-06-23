غرفة عمليات المصريين الأحرار تصدر بيانًا بشأن متابعة أوضاع الحجاج غير النظاميين

أصدرت غرفة عمليات حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل بيانًا صحفيًا بشأن جهودها في متابعة أزمة الحجاج غير النظاميين في المملكة العربية السعودية وتقديم المساعدة اللازمة لهم، حرصًا على سلامة أبناء الجالية المصرية بالتعاون مع السفارة. وقالت غرفة العمليات بإشراف أحمد علي حسن، عضو الهيئة العليا ومسئول شئون المصريين بالخليج العربي إنه منذ مساء يوم عرفات، تلقينا اتصالات متكررة من أبناء الجالية المصرية بمنطقة مكة المكرمة تفيد بوجود حالات وفاة وإصابات بين صفوف الحجاج المصريين غير النظاميين.

وأضاف أنه على الفور وبناءً على تعليمات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، تم تفعيل غرفة العمليات لمتابعة الموقف بشكل عاجل وتقديم المساعدة الإنسانية واللوجستية اللازمة للحجاج المتضررين. وأوضح أنه قامت غرفة العمليات باتخاذ خطوات حاسمة وشاملة شملت إنشاء قاعدة بيانات شاملة تم تخصيص فريق عمل لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضم أسماء وبيانات جميع الحجاج المصريين المفقودين، وذلك من خلال التواصل المكثف مع أبناء الجالية المصرية والتواصل مع السفارة المصرية والسلطات السعودية المعنية.

وأوضح أنه قامت غرفة العمليات باتخاذ خطوات حاسمة وشاملة شملت ما يلي إنشاء قاعدة بيانات شاملة تم تخصيص فريق عمل لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضم أسماء وبيانات جميع الحجاج المصريين المفقودين، وذلك من خلال التواصل المكثف مع أبناء الجالية المصرية والتواصل مع السفارة المصرية والسلطات السعودية المعنية.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا دائما بين السلطات المصرية والسلطات السعودية والجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الحج والعمرة والسلطات الأمنية، بالإضافة إلى القنصلية العامة المصرية بجدة، لتسهيل إجراءات الوفاة وسرعة إصدار شهادات الوفاة، وتقديم الدعم النفسي لأهالي المتوفين.

وتابع أن السفارة كثفت جهودها في وجود مندوبين بالمستشفيات وثلاجات الموتى في مكة المكرمة، وذلك لمتابعة حالات الوفاة والإصابات بشكل مباشر، وتقديم الدعم النفسي لأهاليهم، والتأكد من حصولهم على جميع الخدمات اللازمة.

وألمح إلى أن الحزب قام بزيارة المصابين في المستشفيات، حيث قامت وفود من الحزب بزيارة المصابين في مختلف المستشفيات للاطمئنان على حالتهم الصحية والاطلاع على احتياجاتهم، والاتصال بأقاربهم لتقديم التحديثات اللازمة وتقديم الدعم المعنوي لهم.

توفير النقل للمصريين التائهين تم التنسيق مع شركة نقل

واستطرد: "توفير النقل للمصريين التائهين تم التنسيق مع شركة نقل لضمان نقل جميع المصريين التائهين بمنطقة العزيزية إلى مدينة جدة بأمان، وذلك حرصًا على سلامتهم وتوفير مأوى مناسب لهم؛ توفير سكن مؤقت للحجاج تم التعاون مع فنادق في منطقة العزيزية لتوفير سكن مؤقت للحجاج المصريين الذين لا يوجد لهم مأوى، وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من ترحيلهم إلى مصر".



وأكد أنه تم التواصل مع أهالي المفقودين في مصر للوصول إلى ذويهم وتقديم المساعدة في إنهاء إجراءات إصدار شهادة الوفاة، وتقديم الدعم النفسي لهم في هذه الظروف الصعبة؛ وكشف عمليات النصب والتهريب خلال متابعتنا الحثيثة لحالات الوفاة والمصابين، تبين لنا أن غالبية هؤلاء الحجاج قد تعرضوا للنصب من قبل شركات سياحية وهمية باعت لهم تأشيرات حج وهمية، حيث تم تهريبهم من قبل مشرفي الرحلات من طرق بعيدة عن نقاط التفتيش، مما أدى إلى تعرضهم لظروف قاسية وخطيرة.

وناشد حزب المصريين الأحرار السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل من استباح أموال وأرواح أبناء الجالية المصرية دون رحمة أو ضمير؛ كما يدعو الحزب جميع الراغبين في أداء فريضة الحج إلى ضرورة السفر من خلال شركات حج مرخصة ومعتمدة؛ حفاظًا على سلامتهم وأموالهم.

وتقدم حزب المصريين الأحرار بخالص الشكر والتقدير للسلطات السعودية على تعاونها المثمر في متابعة أوضاع الحجاج المصريين وتقديم التسهيلات اللازمة.

وثمن الحزب جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودها المستمرة ودور السفارة المصرية الرائد في التعامل مع الأزمة.



كما توجه الحزب بالشكر والتقدير لأهالي مكة المكرمة على كرمهم وحسن ضيافتهم للحجاج المصريين، ولجميع أعضاء الحزب الذين ساهموا في تقديم المساعدة والدعم للحجاج المتضررين.



وأكد حزب المصريين الأحرار ضرورة تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية في مصر والسعودية لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل، وذلك من تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وتوعية المواطنين بمخاطر السفر عبر هذه الشركات، وأيضا سن تشريعات بهذا الشأن.

كما دعا الحزب جميع أبناء الجالية المصرية إلى توخي الحذر عند التعامل مع أي شركة حج، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة قبل التعاقد معها.