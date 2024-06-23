الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان فى البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استمرار المحاضرات والمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بالمجان، والتي يتم تقديمها على أيدي مجموعة من خبراء المعلمين الأكفاء في مختلف التخصصات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفي ضوء الجهود التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للتيسير على أبنائنا الطلاب بالثانوية العامة، واستكمالًا لسلسلة المحاضرات المجانية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

تكثيف المراجعة للمواد التي سيتم الامتحان فيها أولًا بأول

كما أضاف يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن المحاضرات ستكون حسب جدول الامتحانات الخاص بالثانوية العامة، بحيث يتم تكثيف المراجعة للمواد التي سيكون ترتيبها التالي في الامتحانات، لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وذويهم، مع تدريبهم على الامتحانات والمراجعة معهم للوصول بهم ومعهم لبر النجاح والتفوق، مشيرًا إلى أنه يتم كذلك شرح جميع الإجراءات اللازمة التي يجب اتباعها أثناء إجراء الطلاب عملية الامتحانات. 

محاضرة موسعة للمراجعة النهائية في مادة اللغة الفرنسية
 

هذا وقد نفذت اليوم إدارة أبوحمص التعليمية محاضرة موسعة للمراجعة النهائية في مادة اللغة الفرنسية، وذلك بقاعة نادي المعلمين بمدينة أبوحمص، وتم القيام بتنظيم المحاضرات بالإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبوحمص بالتعاون مع الأجهزة المختصة بمجلس المدينة.

من ناحية أخرى، يتم القيام بتنظيم محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان من قبل مركز شباب قرية الطود التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة، برئاسة شوقي مهينة، رئيس مجلس الإدارة، وعصام الغرباوي مدير مركز الشباب، ويتم تنفيذ جميع المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان بالتعاون مع مجموعة متميزة من المدرسين. 

مرجعات الثانوية العامة دمنهور أبوحمص الثانوية العامة بالبحيرة نهال بلبع

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