الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحة مطروح: لجان لمراقبة الأغذية وإعدام 45 كيلو وتحرير 7 محاضر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجّه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بتشكيل لجان من القسم الوقائي لمراقبة الأغذية بالمديرية للمرور ومتابعة الأسواق في نطاق مدينة مرسي مطروح.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بحملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق مدينة مطروح. قامت اللجان بالمرور على 4 منشآت غذائية وأعدمت أكثر من 45 كجم من الأغذية الفاسدة، بسبب تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب 2 عينة وتحرير 7 محاضر جنح صحية بسبب عدم حمل العاملين شهادات صحية وعدم اتباع قواعد النظافة العامة في المنشآت. ويتم حاليًا عرض هذه المخالفات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد وكيل صحة مطروح استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لمديرية الصحة وتزامنًا مع زيادة أعداد الزوار إلى المحافظة خلال موسم الإجازات وفصل الصيف.

وكيل وزارة الصحة بمطروح تشكيل لجان مكبرة القسم الوقائي لمراقبة الأغذية مدينه مرسي مطروح مطروح

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