الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التجارة البحرية البريطانية: تعرض سفينة بنهر نشطون اليمنى لفيضانات لا يمكن احتواؤها

جريدة الدستور

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تعرض سفينة على عمق 96 ميلا بحريا من نهر نشطون اليمني لفيضانات لا يمكن احتواؤها، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

نداء استغاثة من سفينة في جنوب شرقي بلدة نشطون اليمنية

وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إلى أن السفينة أطلقت نداء استغاثة بعد أن تسربت إليها المياه بشكل لا يمكن احتواؤه.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت عن تلقي تقرير عن نداء استغاثة من سفينة في جنوب شرقي بلدة نشطون اليمنية.

التجارة البحرية البريطانية فيضانات لا يمكن احتواؤها نهر نشطون نهر نشطون اليمني تعرض سفينة بنهر نشطون اليمني لفيضانات

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