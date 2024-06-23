الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالخطوات والمكونات

طريقة عمل البطاطس
طريقة عمل البطاطس المهروسة

تُعد البطاطس المهروسة واحدة من الأطباق الجانبية الشهيرة والمحبوبة في مختلف أنحاء العالم، وتتميز بسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ كما انها تُكمل العديد من الوجبات.

وتعتبر البطاطس المهروسة خيارًا مثاليًا لتقديمه بجانب اللحوم والدواجن، وهي تُرضي جميع الأذواق، لذلك يستعرض "الدستور" خلال السطور التالية طريقة عمل البطاطس المهروسة بخطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل البطاطس المهروسة

مكونات طريقة عمل البطاطس المهروسة

- 1 كيلوجرام من البطاطس.

- 100 جرام من الزبدة.

- 1 كوب من الحليب (يمكن استخدام الكريمة للحصول على قوام أغنى).

- ملح.

- فلفل أبيض أو أسود حسب الذوق.

- 2 فص ثوم (اختياري).

- بقدونس مفروم للتزيين (اختياري).

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خطوات طريقة عمل البطاطس المهروسة

 

1. اختيار البطاطس وتحضيرها

- اختر بطاطس ذات جودة عالية، يفضل أن تكون البطاطس الدائرية لأنها تحتوي على نسبة عالية من النشاء مما يجعلها مثالية للهرس.

- قشّر البطاطس وقطّعها إلى قطع متوسطة الحجم لتسهيل عملية الطهي وتقصير وقتها.

2. طهي البطاطس:

- ضع قطع البطاطس في قدر كبير واملأه بالماء حتى تغمر البطاطس تمامًا.

- أضف ملعقة صغيرة من الملح إلى الماء لتعزيز المذاق.

- ضع القدر على النار واتركه حتى يغلي الماء، ثم اخفض الحرارة ودع البطاطس تطهى على نار متوسطة حتى تصبح طرية عند اختبارها بالشوكة (حوالي 15-20 دقيقة).

3. تصفية البطاطس:

- صفّي البطاطس من الماء باستخدام مصفاة، ثم أعدها إلى القدر.

4. إضافة الزبدة:

- أثناء سخونة البطاطس، أضف الزبدة واتركها تذوب مع حرارة البطاطس.

- سخّن الحليب قليلًا (لا تجعله يغلي) ثم أضفه تدريجيًا إلى البطاطس المهروسة.

5. هرس البطاطس:

- استخدم هراسة البطاطس أو شوكة كبيرة لهرس البطاطس حتى تصبح ناعمة وخالية من الكتل.

- إذا كنت تفضل قوامًا أكثر نعومة، يمكنك استخدام الخلاط اليدوي للحصول على قوام كريمي.

6. تتبيل البطاطس:

- أضف الملح والفلفل.

- إذا كنت تستخدم الثوم، فاهرسه جيدًا وأضفه إلى البطاطس المهروسة.

 

طريقة تقديم البطاطس المهروسة

- ضع البطاطس المهروسة في طبق التقديم.

- يمكنك تزيينها بالبقدونس المفروم.

- تُقدّم البطاطس المهروسة ساخنة بجانب الأطباق الرئيسية.

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