الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز

باحث سياسى: الصين لن تتدخل عسكريًا حاليًا فى تايوان (فيديو)

الدكتور طلعت سلامة
الدكتور طلعت سلامة

قال الدكتور طلعت سلامة، الباحث السياسي، إن تايوان أصدرت بيانًا تؤكد فيه أنه تم رصد 15 طائرة عسكرية صينية في الأجواء المحيطة بالجزيرة، حيث وصفت ذلك بأنه تهديد مباشر لها.

وأضاف "سلامة"، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ اندلعت الحرب المسلحة بين الحزب القومي والحزب الشيوعي الصيني وانفصال الحزب القومي وذهابه إلى تايوان لإعلان جمهورية الصين، بدأت الشرارة تتسع بين البلدين.

ونوه بأن الصين تعتبر جزيرة تايوان جزءًا لا يتجزأ من الجمهورية الصينية، ولكن إذا اتبعنا المشهد من كل الجوانب، سنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسهم في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وليس تايوان وحدها وفقط، ولكن تايوان وكوريا الشمالية والفلبين والعديد من الدول المحيطة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تؤمن تمامًا بأن نفوذ الصين وروسيا يهدد أمنها الاقتصادي ويهدد وجودها في المنطقة، مؤكدًا أن الصين لن تتدخل عسكريًا حاليًا في تايوان.

باحث سياسي تايوان الصين الدكتور طلعت سلامة سلامة القاهرة الإخبارية

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