الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

جريدة الدستور

تقوم النيابة العامة بالجيزة بإجراء تحقيقات موسعة في اتهام طالب من الخليج بالاعتداء على مدرس مساعد في كلية الحقوق بجامعة القاهرة داخل لجنة الامتحان.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء المدرس المجني عليه لسماع أقواله.

وكشفت التحقيقات عن أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة الجيزة من خدمة تأمين الجامعة بالاعتداء على مدرس مساعد في قسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وبعد وصول قوات الأمن، تبين أنه أثناء أداء طلاب كلية الحقوق لامتحان، لاحظ مدرس مساعد من المشرفين على اللجنة عدم انتظام طالب مع تعليمات اللجنة، فطلب منه الانضباط، لكن الطالب رفض الامتثال وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، حيث قام الطالب بالاعتداء على المدرس المساعد وسحله وسط اللجنة.

txt

"فلاشة" كلمة السر.. متى تستدعى النيابة إمام عاشور فى واقعة "خناقة المول"؟

txt

زوجة إمام عاشور أمام نيابة الشيخ زايد.. ما السبب؟

وقدم المدرس المجني عليه تقريراً طبياً بإصابته بكدمات وسحجات في الوجه. ألقت قوات الأمن القبض على الطالب، الذي تبين أنه يحمل جنسية دولة خليجية، وأنه أثناء مشاجرته مع المدرس مزَّق ورقة الإجابة فارغة رافضاً الالتزام بتعليمات لجنة الامتحان.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة بالجيزة التحقيق.

طالب خليجي كلية الحقوق جامعة القاهرة طالب النيابة العامة

الأكثر قراءة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

توجيه عاجل من محافظ أسيوط بشأن مشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة