التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

تقوم النيابة العامة بالجيزة بإجراء تحقيقات موسعة في اتهام طالب من الخليج بالاعتداء على مدرس مساعد في كلية الحقوق بجامعة القاهرة داخل لجنة الامتحان.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء المدرس المجني عليه لسماع أقواله.

وكشفت التحقيقات عن أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة الجيزة من خدمة تأمين الجامعة بالاعتداء على مدرس مساعد في قسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وبعد وصول قوات الأمن، تبين أنه أثناء أداء طلاب كلية الحقوق لامتحان، لاحظ مدرس مساعد من المشرفين على اللجنة عدم انتظام طالب مع تعليمات اللجنة، فطلب منه الانضباط، لكن الطالب رفض الامتثال وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، حيث قام الطالب بالاعتداء على المدرس المساعد وسحله وسط اللجنة.

وقدم المدرس المجني عليه تقريراً طبياً بإصابته بكدمات وسحجات في الوجه. ألقت قوات الأمن القبض على الطالب، الذي تبين أنه يحمل جنسية دولة خليجية، وأنه أثناء مشاجرته مع المدرس مزَّق ورقة الإجابة فارغة رافضاً الالتزام بتعليمات لجنة الامتحان.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة بالجيزة التحقيق.