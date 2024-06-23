الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طه عادل بطل رفع الأثقال البارالمبي يحجز مقعده في بارالمبياد باريس 2024

طه عادل
طه عادل

تأهل طه عادل لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الجاري.

وضمن طه عادل التأهل بعد انتهاء منافسات وزن 54 كجم، في كأس العالم المقامة حاليًا في جورجيا والتي تعد آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية.

وأصبح طه عادل بطل رفع الأثقال المصري من ضمن الثمانية المؤهلين في هذا الميزان إلى بارالمبياد باريس 2024.

يذكر أن طه عادل كان قد أحرز الميدالية الفضية في منافسات وزن 54 كجم في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي أقيمت في المكسيك خلال شهر مايو الماضي.

طه عادل رفع ااثقال أبطال مصر البارالمبيين التأهل لأولمبياد باريس 2024 عماد رمضان امين صندوق البارالمية

الأكثر قراءة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

توجيه عاجل من محافظ أسيوط بشأن مشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة