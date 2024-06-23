محافظ القاهرة: القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع كل جهات الدولة.

جاء ذلك خلال تسلم المحافظة اليوم الأحد طنًا من اللحوم تمثل أول دفعة من مشروع صكوك الأضاحي التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالعاصمة، بحضور مدير مديرية الأوقاف خالد صلاح، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة الدكتور أحمد عبيد.

وثمن المحافظ مشروع صكوك الأضاحي الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وإيصال المساعدات للمستحقين، مشيرًا إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي التي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي لمستحقيها بالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي طبقًا لقاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.