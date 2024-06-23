قاعدة ميهاى كوجالنيشينو.. قرية رومانية صغيرة تتحول لساحة مواجهة بين الناتو وروسيا

كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم، أن قرية رومانية صغيرة من المقرر أن تصبح أكبر قاعدة جوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا في ظل الصراع مع روسيا، وانضمام رومانيا للحلف رغم تهديدات روسيا.

ووفق التقرير تم إطلاق قاعدة ميهاي كوجالنيشينو الجوية "MK"، التي استمدت اسمها من القرية المجاورة، وأصبح هذا المكان غير المتوقع أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، بل إنه أكبر حتى من قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

وبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه في أوكرانيا على أساس أن حلف الناتو يتعدى على الجناح الأوروبي لروسيا، لكن ردًا على غزوه أوكرانيا وسط الناتو نطاقه وصولًا لرومانيا التي كانت في وقت ما عاصمة حلف وارسو الذي أسسه الاتحاد السوفيتي السابق.

تفاصيل قاعدة ميهاي كوجالنيشينو الجوية "MK"

وستضم قاعدة MK قريبًا سربًا من طائرات F-16 الرومانية، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper، ومدينة عسكرية سيتناوب من خلالها أفراد جيش الناتو والقوات الجوية والبحرية من 32 دولة.

وتقع القاعدة على بُعد 20 كيلومترًا فقط (12 ميلًا) من ساحل البحر الأسود، وعلى بعد 300 كيلومتر من أوديسا الأوكرانيا، وعلى بعد 400 كيلومتر من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الخاضعة لروسيا.

وقال طيار سلاح الجو الملكي البريطاني الملازم أول تشارلي تاغ إن رومانيا بها وجود أمريكي كبير، وهناك الكثير من البنية التحتية وأماكن الإقامة والأشخاص والمعدات في القاعدة الجديدو، مشيرًا إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا غير المناطق التي يحلق فوقها، والوضع الاستراتيجي لهذه القاعدة خاصة في البحر الأسود.

وتابع: "نحن ملتزمون الآن بمنطقة الـ12 ميلًا بحريًا فوق المياه الإقليمية الرومانية والبلغارية، لتجنب سوء التفاهم والمواقف التصعيدية مع الروس، وفي السابق كنا هنا لردع أي عدوان روسي، والآن أصبح الأمر بمثابة طمأنة لدول الناتو الأخرى، مثل رومانيا، بأننا موجودون هنا، ونحن على استعداد للدفاع".

وكشف الطيار البريطاني عن أن القاعدة الجديدة توفر لهم معلومات استخباراتية قيمة، فهم يسجلون الأرقام التسلسلية للطائرات والأسلحة التي تحملها تلك الطائرات.